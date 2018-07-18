На Запорожье мужчина умер от ботулизма из-за рыбы домашнего приготовления

18 июля, 2018, 07:43

На прошлой неделе зафиксировали пятый с начала года летальный случай ботулизма в Украине - в Запорожской области

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Наиболее вероятный источник ботулизма - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления.

По состоянию на 16 июля 2018 года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, 5 из них умерло.

Сейчас в Украине имеются сыворотки от ботулизма, закупленные Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и переданные Украине в качестве гуманитарной помощи.

Министерство здравоохранения Украины обращает внимание всех граждан, что ботулизм – это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям. В то же время, ботулизма в большинстве случаев можно избежать, придерживаясь простых пищевых правил.

Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:

вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы

мясных и грибных консервов

консервов домашнего производства

если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом

если сомневаетесь в качестве продуктов

Симптомы ботулизма:

нарушения ближнего зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы

сильно выраженная сухость во рту,

трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает)

повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение

кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор), поражения мышц шеи и конечностей.

Напомним, недавно Минздрав объяснял, как получить сыворотку для немедленного лечения ботулизма.