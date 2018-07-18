На Запорожье мужчина умер от ботулизма из-за рыбы домашнего приготовления
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
Мужчина 1975 года рождения умер дома, за медицинской помощью он не обращался. Диагноз установлен посмертно на основании лабораторного подтверждения. Наиболее вероятный источник ботулизма - некачественная вяленая рыба домашнего приготовления.
По состоянию на 16 июля 2018 года в Украине зарегистрировано 58 случаев ботулизма, в результате которых заболело 65 человек, 5 из них умерло.
Сейчас в Украине имеются сыворотки от ботулизма, закупленные Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и переданные Украине в качестве гуманитарной помощи.
Министерство здравоохранения Украины обращает внимание всех граждан, что ботулизм – это пищевое отравление, которое может привести к тяжелым последствиям. В то же время, ботулизма в большинстве случаев можно избежать, придерживаясь простых пищевых правил.
Чтобы уберечься от ботулизма избегайте потребления:
- вяленой, копченой, соленой и консервированной рыбы
- мясных и грибных консервов
- консервов домашнего производства
- если не уверены, что продукты хранили и/или транспортировали должным образом
- если сомневаетесь в качестве продуктов
Симптомы ботулизма:
- нарушения ближнего зрения: вы не можете читать текст, но хорошо видите предметы
- сильно выраженная сухость во рту,
- трудно говорить (голос становится тихим, гнусавым или пропадает)
- повышенная утомляемость, мышечная слабость, головокружение
- кратковременные признаки поражения пищеварительной системы (тошнота, рвота, послабление стула), а затем - стадия пареза кишечника (вздутие живота, запор), поражения мышц шеи и конечностей.
Напомним, недавно Минздрав объяснял, как получить сыворотку для немедленного лечения ботулизма.
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