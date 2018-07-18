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На Закарпатье полиция со стрельбой задержала наркоторговцев

В Закарпатской области произошла стрельба во время задержания членов организованной группы наркоторговцев

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что участники группы на протяжении длительного времени занимались изготовлением и поставками наркотических средств и психотропных веществ в особо крупных размерах как на территории региона, так и за его пределами.

Кроме того, во время задержания один из злоумышленников оказал сопротивление полицейским. Правоохранители пытались остановить транспорт, на котором злоумышленник пытался убежать, и применили огнестрельное оружие. В результате стрельбы никто не пострадал.

Все члены группы задержаны. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Следственные действия продолжаются.

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