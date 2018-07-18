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На ремонт Национального института рака выделили 3,4 млн

18 июля Кабинет министров Украины поддержал предложение Минэкономразвития выделить 3,4 млн гривен на ремонт кровли в корпусе № 2 Национального института рака

Об этом сообщает пресс-служба МЗ.

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям дальнейшая эксплуатация помещения могла бы вызвать обвал конструкции здания, где расположены 5 отделений, рассчитанных на лечение 145 больных и работу 103 медиков. Средства на проведение работ будут выделены из резервного фонда государственного бюджета.

Правительство поручило Министерству здравоохранения в течение недели согласовать проведение необходимых мероприятий с Минрегионом, Минэкономразвития и Минфином.

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