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На Луганщине исчерпаны запасы хлора для водоснабжения нескольких городов

В Луганской области исчерпаны запасы хлора на предприятии "Лисичанськводоканал", которое поставляет воду в города Лисичанск, Новодружеск и Приволье

Об этом сообщает пресс-служба горсовета Лисичанска.

"В городе возникла сложная ситуация с обеззараживанием питьевой воды и стоков, поскольку единственный в Украине производитель жидкого хлора АО "ДНЕПРАЗОТ" с 15.06.2018 года полностью остановил производство и отгрузку жидкого хлора в связи со значительным ростом цен на природный газ. Запасы хлора, которые были на ЛКСП "Лисичанскводоканал" исчерпаны", - говорится в сообщении.

Руководству предприятия в данный момент удалось достигнуть договоренности с поставщиком хлора о частичном поставки импортируемого хлора, что позволит проводить полное обеззараживание воды и стоков до 23 июля включительно с последующим подвозом хлора.

"На сегодняшний день качество воды, подаваемой потребителям, ежедневно контролируется производственной лабораторией и соответствует Гсанпин 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к воде питьевой, предназначенной для потребления человеком". В случае не решения вопроса поставки хлора, графики подвоза питьевой будут размещены на сайте Лисичанского городского совета и ЛКСП "Лисичанскводоканал", - отмечают в Лисичанском горсовете.

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