На Харьковщине студенты распространяли вирус для майнинга криптовалюты

18 июля, 2018, 20:17

Киберполиция уличила двух студентов технического вуза в распространении вируса для скрытого майнинга криптовалют

Об этом сообщает пресс-служба киберполиции.

Вирус поражал компьютер жертвы, после чего без разрешения владельца ПК, использовал мощности процессора для удаленного Майнинг криптовалюта. Сейчас обоим молодым объявлено о подозрении по статье "Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт». Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Оперативники киберполиции установили, что вредоносное программное обеспечение сообщники приобрели на одном из хакерских форумов. Изменив его, студенты предлагали купить это программное обеспечение другим заинтересованным лицам.

Кроме сбыта вируса, студенты использовали его и для собственных нужд. Они размещали на форумах и других интернет-ресурсах ссылку на фейковое программное обеспечение, пораженное этим вирусом, и, с его помощью, добывали криптовалюта.

Если вы обнаружили на своем ПК следующие признаки:

в разделе "Диспетчер задач" наличие незнакомых или подозрительных программ, которые выполняются в фоновом режиме и значительно нагружают процессор;

признаки значительной нагрузки компьютера в то время, когда им не пользуются (повышенное тепловыделение, работа вентилятора охлаждения на высоких оборотах),

стоит обратиться к специалистам на предмет выявления скрытого майнера. Чаще всего "скрытость" программы-майнера обеспечивается путем имитации под легитимный процесс в операционной системе. Поэтому достоверно установить его наличие может только специалист с информационной безопасности.