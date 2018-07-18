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Можно ли есть мороженое, когда болит горло. Супрун уничтожила еще один миф

Глава Минздрава Ульяна Супрун развенчала миф о том, что нельзя есть мороженое, когда болит горло

Об этом она написала на своей Facebook-странице.

Врач уверяет, что нет причин отказываться от холодных лакомств, особенно в жаркую погоду.

При боли в горле врачи обычно рекомендуют пить много теплой жидкости и полоскать соляным раствором. на самом же деле боль можно ослабить и холодной пищей.

"На самом деле, холодное мороженое и замороженные фруктовые соки работают как анестетик, что помогает успокоить воспаление и дать временное облегчение боли. Это ни в коем случае не может быть лечением, однако хороший метод временного обезболивания", - пишет Супрун.

Холодное стимулирует уменьшение отека, поэтому консервирует воспалительные процессы в горле. Когда есть отек в горле, очень тяжело кушать обычные продукты, поэтому небольшая порция мороженого помогает уменьшить боль и облегчает процесс глотания.

Какое мороженое стоит выбирать

Мороженое должно быть натуральным, с минимальным количеством добавок. Кусочки шоколада, орешков, изюма или других сахарных ингредиентов могут вызвать раздражение. Также можно кушать обычный фруктовый сок без любых добавок.

"Стоит кушать небольшую порцию и очень медленно, не проглатывая большие куски. После прополощите горло обычной водой. Избегать стоит продуктов, которые могут раздражать слизистую оболочку: чипсы, сухарики, любые приправы, копченые продукты, кофе, сырые овощи, конечно же стоит отказаться от алкоголя и курения", - добавила врач.

Потребление холодной пищи имеет смысл только для кратковременного облегчения боли в горле, однако это не основной метод лечения. Будьте осторожны и всегда консультируйтесь с вашим врачом.

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