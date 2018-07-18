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Мошенники снова атакуют ПриватБанк: клиентов предупредили о новой схеме

Специалисты кибербезопасности ПриватБанка сообщили о появлении новой мошеннической схемы

Об этом сообщает пресс-центр Банка.

Отмечается, что злоумышленники используют поддельные письма о "случайном" переводе денег и фейковые сайты, которые внешне напоминают веб-сайт Приват24.

В частности, некоторым клиентам банка на почту и через мессенджеры пришли письма, где речь идет о пополнении карты неизвестным лицом на несколько тысяч гривен. Далее мошенники предлагают перейти по ссылке на фальшивую квитанцию с фишинговых сайтом Приват24.

Украинцев призывают не открывать подобные сообщения и не реагировать на даже самые заманчивые сообщения о переводах тысяч гривен.

"Также ни в коем случае нельзя вводить свои логин и пароль на поддельных банковских сайтах. Настоящий Приват24 находится только по одному адресу www.privat24.ua", - подытожили в ведомстве.

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