Модель на подиуме кормила дочку грудью. Показ сняли на видео

18 июля, 2018, 16:48

Американская модель Мара Мартин вышла на подиум с 5-месячной дочерью и начала кормить ее грудью

Об этом пишет Daily Mail.

Мара Мартин стала одной из моделей модного показа купальников Sports Illustrated в Майами, США.

Она вышла на подиум в золотистом купальнике и с ребенком - на руках у нее была 5-месячная Ария. На девочке были звуконепроницаемые наушники и подгузник. Мара решила выйти с дочерью на подиум спонтанно.

"Я общалась с моделями за кулисами и увидела, как Мара кормит свою дочь, которая мирно спит у нее на руках. И я предложила им обоим выйти на подиум. Это было самое легкое решение за много месяцев, ведь я сама вырастила двух детей", - рассказала редактор Sports Illustrated ЭмДжей Дэй.

Мартин стала одной из 16 финалисток, которых отобрали на ежегодное шоу Sports Illustrated.