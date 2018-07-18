Модель на подиуме кормила дочку грудью. Показ сняли на видео
18 июля, 2018, 16:48
Американская модель Мара Мартин вышла на подиум с 5-месячной дочерью и начала кормить ее грудью
Об этом пишет Daily Mail.
Мара Мартин стала одной из моделей модного показа купальников Sports Illustrated в Майами, США.
Она вышла на подиум в золотистом купальнике и с ребенком - на руках у нее была 5-месячная Ария. На девочке были звуконепроницаемые наушники и подгузник. Мара решила выйти с дочерью на подиум спонтанно.
"Я общалась с моделями за кулисами и увидела, как Мара кормит свою дочь, которая мирно спит у нее на руках. И я предложила им обоим выйти на подиум. Это было самое легкое решение за много месяцев, ведь я сама вырастила двух детей", - рассказала редактор Sports Illustrated ЭмДжей Дэй.
Мартин стала одной из 16 финалисток, которых отобрали на ежегодное шоу Sports Illustrated.
- Напомним, девушка Анджела Понсе из Испании, которая ранее была мужчиной, будет участвовать в "Мисс Вселенная".
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