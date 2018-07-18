Мать Балуха отказалась просить Путина о помиловании сына

18 июля, 2018, 08:30

Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха Наталья не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании сына

Об этом она заявила в комментарии изданию "Крим.Реалии".

"Я Путина просить не буду. Меня Вова (украинский активист Владимир Балух - КС) не так поймет. Он против, чтобы просить", - подчеркнула Наталья Балух.

Она пояснила, что такая просьба будет признанием вины, а Балух вину не может признать, так как ни в чем не виноват.