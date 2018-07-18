Мать Балуха отказалась просить Путина о помиловании сына
18 июля, 2018, 08:30
Мать украинского политзаключенного Владимира Балуха Наталья не будет просить президента России Владимира Путина о помиловании сына
Об этом она заявила в комментарии изданию "Крим.Реалии".
"Я Путина просить не буду. Меня Вова (украинский активист Владимир Балух - КС) не так поймет. Он против, чтобы просить", - подчеркнула Наталья Балух.
Она пояснила, что такая просьба будет признанием вины, а Балух вину не может признать, так как ни в чем не виноват.
- Утром 8 декабря 2016 ФСБ задержала Балуха после того, как он вывесил над своим домом в селе Серебрянка Раздольненского района Крыма флаг Украины и "переименовал" свою улицу в улицу Героев Небесной Сотни.
- Во время судебного заседания 15 января Балух произнес свою последнюю речь. Во время нее он заявил, что дело против него - политическое преследование за его убеждения.
- 16 января Раздольненский районный суд оккупированного Крыма приговорил украинца Владимира Балуха до 3 лет и 7 месяцев колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. руб. (Около 4,6 тыс. грн).
- Наказание он отбывает на территории полуострова.
- Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018.
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