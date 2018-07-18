Комфорт и инклюзивность: Минобразования изменит порядок создания групп продленного дня

18 июля, 2018, 15:07

Новый порядок создания групп продленного дня предусматривает более комфортные условия для детей, учитывает особенности сельских и горных местностей, а также впервые дает возможность открывать инклюзивные группы

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что ранее утверждение порядка создания групп продленного дня в школах было исключительной компетенцией правительства. Однако новый Закон “Об образовании", принятый осенью прошлого года, закрепил это полномочия за МОН.

"Наш директорат дошкольного и школьного образования подготовил порядок, который соответствовал бы требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учреждений образования. Документ уже утвержден приказом МОН и ожидает на юстировку. Но чтобы он мог заработать, нам нужно было отменить старое Положение о группе продленного дня. Соответствующее решение Правительство приняло сегодня, 18 июля”, - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

На смену придет новый Порядок, созданный МОН. В нем заложены такие важные изменения: