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Комфорт и инклюзивность: Минобразования изменит порядок создания групп продленного дня

Новый порядок создания групп продленного дня предусматривает более комфортные условия для детей, учитывает особенности сельских и горных местностей, а также впервые дает возможность открывать инклюзивные группы

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

Отмечается, что ранее утверждение порядка создания групп продленного дня в школах было исключительной компетенцией правительства. Однако новый Закон “Об образовании", принятый осенью прошлого года, закрепил это полномочия за МОН.

"Наш директорат дошкольного и школьного образования подготовил порядок, который соответствовал бы требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учреждений образования. Документ уже утвержден приказом МОН и ожидает на юстировку. Но чтобы он мог заработать, нам нужно было отменить старое Положение о группе продленного дня. Соответствующее решение Правительство приняло сегодня, 18 июля”, - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.

На смену придет новый Порядок, созданный МОН. В нем заложены такие важные изменения:

  • предусмотрена возможность создания инклюзивных и/или специальных групп продленного дня. Определены особенности процедуры их открытия, наполняемости и организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями;

  • группы, как и основное обучение, должны формировать у учащихся ключевые компетентности, а также обеспечивать выполнение индивидуальной программы развития детей с особыми образовательными потребностями;

  • отменено Положение допускало комплектования групп в пределах не менее 4-х возрастных категорий (например, из учащихся 2-5 классов), а теперь разница в возрасте учеников из одной группы не должна превышать двух возрастных групп (к примеру, из учащихся 2-3 классов). Это позволит обеспечить более комфортные условия для детей с учетом их индивидуальных психологических различий и физического развития;

  • в то же время заведения, находящиеся в сельской и/или горной местности, как и ранее, смогут образовывать группы продленного дня для учащихся разного возраста.

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