Комфорт и инклюзивность: Минобразования изменит порядок создания групп продленного дня
Об этом сообщает пресс-служба МОН.
Отмечается, что ранее утверждение порядка создания групп продленного дня в школах было исключительной компетенцией правительства. Однако новый Закон “Об образовании", принятый осенью прошлого года, закрепил это полномочия за МОН.
"Наш директорат дошкольного и школьного образования подготовил порядок, который соответствовал бы требованиям времени и учитывал потребности как всех детей, так и учреждений образования. Документ уже утвержден приказом МОН и ожидает на юстировку. Но чтобы он мог заработать, нам нужно было отменить старое Положение о группе продленного дня. Соответствующее решение Правительство приняло сегодня, 18 июля”, - пояснила министр образования и науки Лилия Гриневич.
На смену придет новый Порядок, созданный МОН. В нем заложены такие важные изменения:
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предусмотрена возможность создания инклюзивных и/или специальных групп продленного дня. Определены особенности процедуры их открытия, наполняемости и организации образовательного процесса для детей с особыми образовательными потребностями;
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группы, как и основное обучение, должны формировать у учащихся ключевые компетентности, а также обеспечивать выполнение индивидуальной программы развития детей с особыми образовательными потребностями;
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отменено Положение допускало комплектования групп в пределах не менее 4-х возрастных категорий (например, из учащихся 2-5 классов), а теперь разница в возрасте учеников из одной группы не должна превышать двух возрастных групп (к примеру, из учащихся 2-3 классов). Это позволит обеспечить более комфортные условия для детей с учетом их индивидуальных психологических различий и физического развития;
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в то же время заведения, находящиеся в сельской и/или горной местности, как и ранее, смогут образовывать группы продленного дня для учащихся разного возраста.
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