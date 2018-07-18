Хищение средств "Укрзализныци": НАБУ сообщила подозрение 5 должностным лицам

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, в совершении преступления по статье “Злоупотребление властью или служебным положением” подозреваются:

Местонахождение трех из указанных лиц - экс-руководителя Филиала, куратора компании-поставщика и его подчиненного - пока не установлено. В отношении остальных подозреваемых, решается вопрос избрания меры пресечения.

По данным следствия, в марте 2016 года ООО "Вог Аэро Джет" выиграло тендер и заключило с Филиалом "ЦЗВ" ПАО "Укрзализныця" договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Впоследствии "Укрзализныця" и поставщик трижды (23, 25 и 29 марта 2016 года) подписывали дополнительные соглашения к договору поставки.

Согласно этих соглашений служебные лица "Укрзализныци", пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае колебания на рынке, несколько раз дополнительно увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги.

Упомянутое дополнительное соглашение повлияло и на цену топлива, которая определялась следующими (четвертым и пятым) дополнительными соглашениями. Детективы убеждены, что это увеличило стоимость приобретенных объемов топлива по договору поставки на 22 млн грн. По их мнению, эти обстоятельства также должны быть учтены при привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.