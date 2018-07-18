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Хищение средств "Укрзализныци": НАБУ сообщила подозрение 5 должностным лицам

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины сообщили должностным лицам "Укрзализныци" и представителям ООО "Вог Аэро Джет" подозрение в злоупотреблении служебным положением

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В частности, в совершении преступления по статье “Злоупотребление властью или служебным положением” подозреваются:

  • бывший руководитель Филиала “Центр обеспечения производства” ПАО "Укрзализныця" (действующий на момент совершения преступления);
  • бывший заместитель начальника Филиала “ЦЗВ" ПАО “Укрзализныця" (действующий на момент совершения преступления);
  • начальник отдела нефтепродуктов управления учета нефтепродуктов и складского хозяйства Филиала “ЦЗВ” ПАО "Укрзализныця";
  • куратор компании-поставщика топлива - доверенное лицо конечных владельцев финансово-промышленной группы, в состав которой входит компания-поставщик топлива “Укрзализныци”.
  • лицо, подчиненное куратору, ответственное за поиск и сопровождение государственных закупок нефтепродуктов, в которых принимала участие компания-поставщик топлива "Укрзализныци”.

Местонахождение трех из указанных лиц - экс-руководителя Филиала, куратора компании-поставщика и его подчиненного - пока не установлено. В отношении остальных подозреваемых, решается вопрос избрания меры пресечения.

По данным следствия, в марте 2016 года ООО "Вог Аэро Джет" выиграло тендер и заключило с Филиалом "ЦЗВ" ПАО "Укрзализныця" договор поставки дизтоплива по экономически выгодной цене, которая на тот момент была ниже рыночной. Впоследствии "Укрзализныця" и поставщик трижды (23, 25 и 29 марта 2016 года) подписывали дополнительные соглашения к договору поставки.

Согласно этих соглашений служебные лица "Укрзализныци", пользуясь нормой закона о возможности повышения цены до 10% в случае колебания на рынке, несколько раз дополнительно увеличивали стоимость дизтоплива для железной дороги.

Упомянутое дополнительное соглашение повлияло и на цену топлива, которая определялась следующими (четвертым и пятым) дополнительными соглашениями. Детективы убеждены, что это увеличило стоимость приобретенных объемов топлива по договору поставки на 22 млн грн. По их мнению, эти обстоятельства также должны быть учтены при привлечении к уголовной ответственности виновных лиц.

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