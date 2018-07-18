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Какой будет погода завтра и когда ждать жару. Прогноз синоптика

В четверг, 19 июля, почти по всей Украине пройдут дожди. Днем осадки маловероятны на юге, однако в этой части страны они ожидаются ночью

Об этом в эфире Еспресо.TV рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Над Украиной завис циклон. Он достигает верхних слоев атмосферы, сильно увлажняет воздух, дожди прокатываются практически по всей Украине. Завтра в большинстве областей также будет преобладать влажная воздушная масса. Ночью дожди пройдут на западе, в северной части Украины, местами в центральных областях ближе к западу. На юге ночью есть вероятность дождей, а днем дожди охватят практически всю Украину, а в южной части именно днем существенные осадки маловероятны", - сказала госпожа Диденко.

Температура воздуха составит +23...+29°C.

"В южной части Украины, а также на Востоке - выше, могут встречаться и "тридцатки", - отметила метеоролог.

В Киеве 19 июля ожидаются кратковременные локальные дожди с грозами. Температура воздуха составит до +25...+27°C.

По предварительным прогнозам, со второй половины следующей недели - примерно с 26 июля - в Киеве начнется жара.

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