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Как чаще всего называли детей в Киеве в 2018-ом. Список имен

В Главном территориальном управлении юстиции в г. Киеве рассказали, какие имена чаще всего доставались новорожденным в столице за последние полгода

Об этом сообщают на сайте управления.

По информации отделов государственной регистрации актов гражданского состояния, самыми популярными женскими именами в этом полугодии стали: София, Злата, Мария, Милана. Мальчиков же называли именами Максим, Артем, Александр, Дмитрий.

Некоторые родители выбирали и более необычные имена: для девушек выбирали имен Ирис, Агая, Фаина, Ляля, Ясноведа и Златояра, а для мальчиков - Азарий, Марсель, Златозар, Сварг и Киприан.

Также он добавил, что за 6 месяцев 2018 года в Киеве выдано 17057 свидетельств о рождении, в частности, прямо в роддоме получили 8212 документа.

Руководитель управления Станислав Куценко рассказал, что за 2016-2017 года мальчиков родилось на 4% больше, чем девушек. За первое полугодие 2018 на свет появилось 8869 мальчиков и 8188 девочек.

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