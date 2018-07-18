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Еврокомиссия рекомендует безвиз для Косово

Еврокомиссия рекомендует руководящим институтам Евросоюза начать процедуры для отмены визовых требований для граждан Косово

Об этом сообщает Укринформ.

Еврокомиссия подтвердила, что Косово выполнило две важные требования относительно визовой либерализации. Речь идет о ратификации соглашения по демаркации границы с Черногорией и усиление борьбы с преступностью и коррупцией.

Следовательно, это означает, что Косово выполнило дорожную карту по визовой либерализации с ЕС.

Еврокомиссия предлагает Европарламенту и Совету ЕС продолжить процедуры отмены визовых требований для граждан Косово.

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