Экс-министр обороны Ежель получил статус беженца в Беларуси

18 июля, 2018, 13:49

Бывший министр обороны Украины Михаил Ежель, которого обвиняют в злоупотреблении властью и служебным положением, получил статус беженца в Беларуси и проживает с семьей в Минске

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В определении Соломенского районного суда города Киева от 5 июля 2018 года указано, что прокурор обратился в суд с ходатайством об осуществлении специального судебного производства по уголовному делу по обвинению Ежеля в злоупотреблении властью и служебным положением. Основаниями для проведения такого спецпровадження прокурор указал, что 5 февраля 2016 года подозреваемый был объявлен в розыск в связи с неустановлением его местонахождения.

Вместе с тем следствию известно, что 9 августа 2014 года Михаил Ежель пересек государственную границу Украины в пункте пропуска "Новые Яриловичи" в направление Беларуси и данных о его въезд в Украину нет.

В апреле 2016 года Ежель письменно обратился к следователю Главной военной прокуратуры Украины с ходатайством о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием состава преступления, в котором отметил свое место жительства: с.Ратомка, Минской области Республики Беларусь.

"Справкой Главного управления военной контрразведки от 16.05.2017 года установлено, что в республике Беларусь лицу предоставлен статус беженца и по оперативным данным проживает с семьей в Минске, где снимает квартиру", - сказано в мотивировочной части судебного определения.

В связи с этим суд удовлетворил ходатайство прокурора об осуществлении специального судебного производства в деле Ежеля.

Экс-министр подозревается в том, что умышленно в интересах третьих лиц в 2011-2012 годах издал четыре отдельных поручения, по которым оплата коммунальных услуг, потребленных субъектами хозяйствования, была осуществлена за счет бюджетных средств без последующей компенсации. Указанными действиями нанесен материальный ущерб государству на общую сумму почти в 43 млн грн. Ежель был объявлен в государственный розыск.