Дизайнера попросили убрать с фото велосипед: он поехал на локацию со снимка и убрал его
Видео о том, как он это делал, дизайнер выложил на YouTube-канале.
Британский графический дизайнер Джеймс Фридман получил известность благодаря своим навыкам ретушировать фото в Phtoshop и троллить заказчиков.
Он предлагает присылать снимки с заданиями и выполняет их. Фридман обрабатывает снимки именно так, как просят владельцы изображений.
Андрей из России: "Я лежу на российском пляже, но хотел бы лежать в Америке". Фридман: "Добро пожаловать в США".
Недавно Фридмана попросили отредактировать еще один снимок. На нем изображена девушка на фоне старого здания, справа стоит велосипед. Именно его и попросили “забрать”, ведь на фото он был лишним.
Чтобы сделать это, Фридман поехал на эту локацию.
Благодаря вывеске на фото он вычислил место, где был сделан снимок, проложил маршрут на Google-картах и самостоятельно туда поехал. Там Фридман нашел велосипед и забрал его из кадра.
- Ранее Instagram-блогер Чесси Кинг отредактировала свое фото, которое раскритиковали пользователи сети и превратилась в "чудовище".
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