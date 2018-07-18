Дизайнера попросили убрать с фото велосипед: он поехал на локацию со снимка и убрал его

18 июля, 2018, 17:38

Известный дизайнер Джеймс Фридман слишком буквально воспринимает просьбы пользователей отредактировать их фото. Теперь он специально поехал туда, где сделали снимок, чтобы "убрать" ненужный элемент из него

Видео о том, как он это делал, дизайнер выложил на YouTube-канале.

Британский графический дизайнер Джеймс Фридман получил известность благодаря своим навыкам ретушировать фото в Phtoshop и троллить заказчиков.

Он предлагает присылать снимки с заданиями и выполняет их. Фридман обрабатывает снимки именно так, как просят владельцы изображений.

Андрей из России: "Я лежу на российском пляже, но хотел бы лежать в Америке". Фридман: "Добро пожаловать в США".

Недавно Фридмана попросили отредактировать еще один снимок. На нем изображена девушка на фоне старого здания, справа стоит велосипед. Именно его и попросили “забрать”, ведь на фото он был лишним.

Чтобы сделать это, Фридман поехал на эту локацию.

Благодаря вывеске на фото он вычислил место, где был сделан снимок, проложил маршрут на Google-картах и самостоятельно туда поехал. Там Фридман нашел велосипед и забрал его из кадра.