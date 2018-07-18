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Две трети украинцев доверяют Европейскому Союзу, - опрос

Проект "Восточное соседство ЕС" в сотрудничестве с компанией ACT LLC провел опрос общественного мнения в шести странах программы Восточное партнерство (Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове и Украине)

Обнародованы результаты опроса за 2018 год в Украине, информирует пресс-служба "Восточного соседства ЕС".

В частности, 49% украинцев положительно относятся к ЕС, а 62% украинских граждан считают, что отношения с Европейским Союзом являются хорошими (показатели выросли на 6% и 4% в сравнении с 2017 годом).

Больше чем 70% украинцев считают, что ЕС представляет такие ценности как "мир, безопасность и стабильность", 'защита прав человека', 'экономическое процветание', 'верховенство права' и 'гражданские свободы'.

66% людей в Украине доверяют Европейскому Союзу, что на 8% больше, чем в 2017 году. 29% доверяют Евразийскому экономическому союзу, что ниже среднего уровня в регионе — 33%

60% украинцев (рост на 4% сравнении с 2017 годом) знают о финансовой поддержке ЕС, а 43% из них считают, что такая поддержка является эффективной (показатель вырос в сравнении с 36% за прошлый год).

Такие ежегодные опросы были проведены уже в третий раз, первая волна опроса была проведена в 2016 году. Опрос общественного мнения в Украине проводился на основе личных интервью с репрезентативной выборкой из 1000 человек.

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