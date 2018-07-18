Библиотеки Кировоградщины присоединились к проведению конкурса "Еспресо. Выбор читателей"

18 июля, 2018, 13:15

Библиотеки Кировоградской области проведут голосование за лучшие книги премии "Эспрессо. Выбор читателей" среди своих посетителей. Победителя будут определять с сентября до конца октября

"Книжные конкурсы показывают разнообразие современной литературы направления, стили, течения, обнаруживают новые лица, вызывают интерес к новым произведениям и главное - повышают уровень читательской активности и читательской компетенции граждан нашей страны", - рассказала Валентина Зеленина, заместитель директора Кировоградской областной библиотеки для юношества им. Е.Маланюка.

Пользователи библиотеки - юношество и молодежь. Они учатся и получают профессию, поэтому наиболее запрашиваемой литературой среди них есть программная и классическая литература.

По словам Валентины, такой литературой библиотека укомплектована хорошо.

"Молодежь - категория пользователей, которая находится в поиске себя, своего« я », духовно развивается, поэтому она хочет быть осведомленной с произведениями современных писателей. По результатам наших социологических опросов, в досуговом чтении подростков и молодежи преобладают произведения современной литературы. Итак, нам , как и каждой библиотеке, чтобы удовлетворить потребности своих пользователей, чрезвычайно важно получать новые издания - книги современных авторов ", - продолжает Зеленина.

В библиотеке рассказали, что поддерживают инициативу телеканала "Еспресо" в проведении таких конкурсов, ведь она добавляет положительного имиджа библиотекам.

"Конкурсы, соревнования - это то, что привлекает молодежь, а когда молодой человек чувствует, что от его решения что-то зависит, это приносит огромное ощущение своей значимости в обществе. Поэтому, проводя такие конкурсы, Вы не

только привлекаете населения Украины к чтению, но и способствуете воспитанию у людей активной гражданской позиции ", - указать в библиотеке.



Где состоится голосование:

Кировоградская областная библиотека для юношества им. Е. Маланюка. (г. Кропивницкий, ул. Николая Садовского (бывшая Декабристов), 6/15).

Кировоградская центральная городская библиотека (библиотечная система) 20 библиотек, из них 5 - детские. (г. Кропивницкий, пл. Дружбы народов, 6.)

Библиотека-филиал №15. (Кировоградская область, сел. Гирниче, 10 линия, 52).