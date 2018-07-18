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Боец ВСУ погиб на Донбассе, еще двое - получили ранения. Потери врагов - 6 человек

В течение минувших суток один украинский военнослужащий погиб в Донбассе, еще двое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Вчера ситуация на Востоке Украины оставалась контролируемой: враг 21 раз открывал огонь по позициям украинской армии.

Оккупанты били по защитникам Крымского, Орехов, Новолуганского, Железного, Авдеевки, Каменки, Песков, Водяного, Гнутово, Широкино, Талаковки и Пищевика.

"Вчера, в результате вражеского огня, один наш защитник погиб, двое - получили ранения. По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и трех - ранено", - подчеркнули в ведомстве.

Сегодня противники уже 7 раз накрыли огнем позиции возле Троицкого, Светлодарска, Луганского, Авдеевки, Водяного и Лебединского. Оккупанты трижды применяли 82-мм минометы.

 

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