Антимонопольный комитет проверит “Днепразот”: ему может грозить штраф
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Комитет имеет полномочия в рамках рассмотрения заявлений и дел о нарушении законодательства относительно защиты экономической конкуренции определять, является ли злоупотреблением монопольным положением установление предприятием-монополистом таких цен, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции на рынке.
"Цены на хлор жидкий являются свободными ценам, которые самостоятельно устанавливаются субъектом хозяйствования и на которые отсутствует государственное регулирование. Итак, если АО "Днепроазот" уверено в обоснованности повышения цены на свою продукцию - ни один действующий нормативно-правовой акт не запрещает такие действия" , - говорится в сообщении.
Как отметили в АМКУ, "частичный или полный отказ предприятия, занимающего монопольное (доминирующее) положение на рынке, от реализации товара при отсутствии альтернативных источников реализации признается злоупотреблением монопольным положением.
Это нарушение влечет наложение штрафа до 10% дохода (выручки) субъекта хозяйствования от реализации продукции за последний отчетный год, предшествовавший году, в котором налагается штраф.
- Напомним, ранее "Киевводоканал" предупредил об угрозе поставкам питьевой воды из-за отсутствия хлора после остановки "Днепроазота".
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