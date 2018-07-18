Аэропорт "Львов" сообщил о задержке рейсов на турецком направлении

18 июля, 2018, 14:13

В среду, 18 июля, международный аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании Azur Air из турецкого курортного города Анталия до Львова и в обратном направлении

Об этом сообщает в Facebook пресс-служба аэропорта.

"Рейс UTN3212 задерживается с вылетом из Анталии до 15:00 (по плану 10:35). Ориентировочное время прибытие во Львов 17:00. Рейс UTN3211 соответственно задерживается с вылетом до 18:30 (по плану 14:45)", - говорится в сообщении.

О причинах задержки рейсов пока не сообщается.

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