Аэропорт "Львов" сообщил о задержке рейсов на турецком направлении
18 июля, 2018, 14:13
В среду, 18 июля, международный аэропорт "Львов" сообщил о задержке двух рейсов авиакомпании Azur Air из турецкого курортного города Анталия до Львова и в обратном направлении
Об этом сообщает в Facebook пресс-служба аэропорта.
"Рейс UTN3212 задерживается с вылетом из Анталии до 15:00 (по плану 10:35). Ориентировочное время прибытие во Львов 17:00. Рейс UTN3211 соответственно задерживается с вылетом до 18:30 (по плану 14:45)", - говорится в сообщении.
О причинах задержки рейсов пока не сообщается.
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- Напомним,ранее тысячи украинских клиентов авиакомпании Bravo Airways застряли в аэропортах из-за отмены их рейсов.
- 11 июля в аэропорту Анталии застряли не менее 170 украинцев, в том числе 30 детей.
- Авиаперевозчик Yanair отменил рейсы из Львова в Барселону и в обратном направлении.
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