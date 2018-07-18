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32 лучших фото звездного неба 2018

В Австралии подвели итоги David Malin Awards - главного конкурса фотографий звездного неба. К вашему вниманию 32 лучшие фото 2018 года

Об этом сообщает  NewAtlas.

Cтали известны имена призеров австралийского конкурса фотографий звездного неба David Malin Awards; главный приз достался фотографу Люку Тцарке (Luke Tscharke) за снимок Млечного Пути над озером на острове Тасмания.

 


Конкурс назван в честь австралийского астронома и фотографа Дэвида Маллина, создателя нескольких новаторских методик фотографирования звездного неба. Благодаря одной из этих методик Маллин открыл спиральную галактику, которую назвали в его честь - Mallin 1.

 

  • Впервые получили фото новорожденной планеты: европейские астрономы впервые в истории сфотографировали планету на этапе формирования в протопланетном диске, окружающем молодую звезду
  • Узнайте, каково это - лететь сквозь Туманность Ориона. Астрономы и специалисты по визуализации NASA скомбинировали данные с космических телескопов Hubble и Spitzer (видимый и инфракрасный диапазоны) и создали видео такого полета.
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