32 лучших фото звездного неба 2018
18 июля, 2018, 12:19
В Австралии подвели итоги David Malin Awards - главного конкурса фотографий звездного неба. К вашему вниманию 32 лучшие фото 2018 года
Об этом сообщает NewAtlas.
Cтали известны имена призеров австралийского конкурса фотографий звездного неба David Malin Awards; главный приз достался фотографу Люку Тцарке (Luke Tscharke) за снимок Млечного Пути над озером на острове Тасмания.
Конкурс назван в честь австралийского астронома и фотографа Дэвида Маллина, создателя нескольких новаторских методик фотографирования звездного неба. Благодаря одной из этих методик Маллин открыл спиральную галактику, которую назвали в его честь - Mallin 1.
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