32 лучших фото звездного неба 2018

18 июля, 2018, 12:19

В Австралии подвели итоги David Malin Awards - главного конкурса фотографий звездного неба. К вашему вниманию 32 лучшие фото 2018 года

Об этом сообщает NewAtlas.

Cтали известны имена призеров австралийского конкурса фотографий звездного неба David Malin Awards; главный приз достался фотографу Люку Тцарке (Luke Tscharke) за снимок Млечного Пути над озером на острове Тасмания.



Конкурс назван в честь австралийского астронома и фотографа Дэвида Маллина, создателя нескольких новаторских методик фотографирования звездного неба. Благодаря одной из этих методик Маллин открыл спиральную галактику, которую назвали в его честь - Mallin 1.