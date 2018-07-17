Жительница Севастополя уже 4 года пытается выйти из навязанного ей гражданства России
Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного ВР по правам человека.
Отмечается, что жительница Севастополя обратилась за помощью к украинскому омбудсмену, потому что около четырех лет оккупационная власть не принимает у нее документы для выхода из гражданства РФ.
«Реагируя на явное нарушение прав человека, Денисова направила обращение к омбудсмену РФ Татьяне Москальковой. Как отметила в ответе омбудсмен РФ, данной гражданке со стороны российских властей будет оказана помощь в оформлении и подаче всех необходимых документов», — говорится в сообщении.
Также в пресс-службе рассказали, что 13 июля так называемая миграционная служба в Севастополе приняла документы жительницы города, которая хочет выйти из навязаного ей российского гражданства.
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