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Видео на танковом складе: в Харькове блоггеры залезли на объект ВСУ. Охраны там не было


фото: з відео
В Харькове двое блоггеров беспрепятственно залезли на склад танков ВСУ и сняли видео

Соответствующее видео они разместили на своем Youtube-канале, передает ZN,UA.

Блоги занимаются так называемым сталкерством и диггерством - проникают на территории заброшенных зданий и подземных помещений.

"На заброшенной военной базе мы нашли новые танки! Сегодня, как и всегда, мы ходили в поисках бункера, бомбоубежища или чего-то необычного. И здесь мы нашли около 300 советских танков, но когда прошли между ними дальше, там еще было штук 10 новых танков и грузовик, который их привез туда", - написали блоггеры в описании к видео.

На новой военной технике, по словам сталкеров, были бирки-пломбы.

"Но поскольку мы пришли за подземными находками - мы пошли дальше искать бункер. И мы его нашли, там тоже все обновлено, новейшие противогазы", - добавляют в описании.

За все время, что ребята находились на территории склада, они не встретили ни одного охранника.

В видео отмечается, что состав танковой техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода.

 

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