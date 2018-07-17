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ВСУ получили поручение остановить провокации России в азовском море, - Порошенко

Президент Петр Порошенко поручил министру обороны и главе Генштаба и командования ВМС принять меры, чтобы остановить российские провокации в отношении блокирования вхождения кораблей в украинские порты на Азовском море

Об этом он заявил в эфире канала ICTV, сообщает "Укринформ".

По его словам, украинская власть не будет мириться с незаконным захватом украинских и иностранных кораблей, которые двигаются в направлении украинских портов.

Он отметил, что такая провокация направлена на то, чтобы остановить горно-металлургический комплекс, который работает на Донбассе.

"И на сегодняшний день мной были отданы соответствующие приказы и министру обороны, и начальнику Генерального штаба, и командованию ВМС Украины, чтобы мы предприняли достаточных мер, чтобы остановить это нарушение закона и остановить российские провокации при прохождении украинского Керченского пролива", - подчеркнул Порошенко

Президент напомнил, что кремлевская власть использует для этих атак "захваченный и незаконно аннексированный Крым с незаконно расположенным там Черноморским флотом в захваченном Севастополе".

Порошенко добавил, что обеспокоенность ситуацией в Азовском море было также включено в декларацию Саммита НАТО - "и это означает, что Украина не одна удостоверяет эти провокационные действия".

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Отметим, ранее 16 июня президент отметил, что не исключает возможности военной атаки России на Мариуполь.

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