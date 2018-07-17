Вмешательство России: Трамп заявил, что верит разведке США, а на брифинге с Путиным была "оговорка"
17 июля, 2018, 23:11
Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашается с выводами разведки о том, что Россия вмешивалась в американские выборы
Об этом Трамп заявил 17 июля на пресс-конференции в Белом доме, сообщает Reuters.
По словам Трампа, он доверяет разведке США, а на совместной пресс-конференции с лидером РФ Владимиром Путиным в Хельсинки он «оговорился».
Трамп, выступая перед журналистами в Овальном кабинете, сказал, что он полностью верит и поддерживает разведывательные службы США и принимает их вывод о том, что Россия вмешалась в выборы.
В то же время он добавил, что «действия РФ не повлияли на результаты голосования» и его администрация будет действовать агрессивно, чтобы защитить выборы в Конгресс в ноябре 2018 года.
- Напомним, в столице Финляндии Хельсинки 16 июля провели встречу президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин. После встречи Путин заявил, что Россия не вмешивалась в выборы президента США в 2016 году. Трамп поддержал заявление Путина.
Читайте также
-
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-