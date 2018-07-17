В зоне ООС не стихают обстрелы: ранен боец ВСУ, потери оккупантов - 2 человека
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.
Вчера ситуация на Донбассе оставалась контролируемой, враги 19 раз открывали огонь по позициям украинской армии, в том числе 1 раз с запрещенного Минскими соглашениями оружия.
Российские оккупационные войска били по позициям у Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Невельского, Опытного, Марьинки, Красногоровки, Водяного, Гнутового, Лебединского, Широкиного.
Противники накрыли огнем из 82-мм миномета позиции в районе Гнутового, выпустив в сторону наших защитников 3 мины. Своими активными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих ООС открыть огонь в ответ.
"В результате вражеского огня был ранен один из наших защитников. По данным разведки, двое оккупантов были ранены. В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск огонь открывать не решились", - подчеркнули в ведомстве.
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