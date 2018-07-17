В тексте закона обнаружили правку о "3 млрд для Ахметова". Она не была принята

17 июля, 2018, 18:48

Официальный сайт Верховной Рады опубликовал новость о принятии поправки, которая позволит ДТЭК Рината Ахметова не платить свыше 3 млрд грн налогов

Об этом сообщает Bihus.Info.

В связи со всеми другими документами на сайте Рады, в частности стенограммой заседания и официальными результатами голосования, норма об отмене НДС для импортеров оборудования возобновляемой энергетики на самом деле не была поддержана. В сессионном зале 3 июля за эту поправку проголосовали только 155 депутатов из необходимых 226.

Вместе с тем на сайте Верховной Рады опубликована новость о том, что скандальная льгота проголосована: "Временно, до 1 января 2020 года, освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины в таможенном режиме импорта оборудования, комплектующих, [ ... ] предназначенные для производства энергии из возобновляемых источников энергии", - говорится в сообщении Рады.

Освобождение от НДС импортного оборудования предложено на ближайшее время - до начала 2020 г., так что воспользоваться им могли только те компании, которые уже готовы покупать такое оборудование. По данным одного из ведущих рейтинговых агентств FITCH, холдинг ДТЭК олигарха Рината Ахметова планирует вложить в строительство "зеленых " энергостанций" 445 млн евро в 2018 году и 285 млн евро в 2019 году. Более половины средств пойдет именно на импортное оборудование.

По приблизительным подсчетам, поправка нардепов помогла бы Ринату Ахметову сэкономить более 3 миллиардов гривень. Соответственно, эта сумма не попала в бюджет.