В США рассказали детали о русской шпионке, которую накануне схватили в Вашингтоне
Об этом сообщает пресс-центр американского Министерства юстиции.
29-летнюю Бутину, проживающую в Вашингтоне, арестовали 15 июля 2018, слушания по ее делу запланированы на 18 июля.
Согласно представленных по делу свидетельств, начиная с 2015 года и, по меньшей мере, до февраля 2017 года, Бутина действовала под руководством высокопоставленного чиновника правительства России, который ранее был членом законодательной власти, а затем стал высшим должностным лицом в Центральном банке России.
В апреле этого года против указанного чиновника было введено санкции Министерства финансов США. Некоторые СМИ указывают на то, что этот человек - бывший вице-спикер Совета Федерации, а впоследствии заместитель главы Центробанка России Александр Торшин. С 6 апреля Торшин находится в списке санкций США.
"В судебных документах подробно описываются усилия российского чиновника и Бутиной относительно того, чтобы активизировать действия женщины как агента России внутри США, развивая отношения с американцами и проникая внутрь организаций, имеющих влияние в американской политике, с целью продвижения интересов России", - отметили в Минюсте.
В документах также описываются определенные действия, предпринятые Бутиной для продолжения этих усилий, в частности когда она начала жить в США по студенческой визе.
- Отметим, ранее сообщалось, что в Вашингтоне задержали гражданку России по подозрению в проникновении в американскую политическую организацию.
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