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В Ровно на рынке застрелили предпринимателя

На рынке в Ровно застрелили 42-летнего местного жителя

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

17 июля около 13 часов в полицию поступило сообщение, что в Ровно на улице Небесной Сотни застрелили мужчину. Тело мужчины с огнестрельным ранением обнаружили между автомобилями на парковке.

По предварительной информации, погибшим является 42-летний житель, частный предприниматель. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, эксперты и оперативники. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

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