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В одном из гаражей Днепра обнаружили арсенал оружия


фото: Нацполіція
Житель Днепра хранил в арендованном гараже 5 гранат Ф-1, 4 гранаты РГД-5, запалы к ним, 58 патронов калибра 5.45 мм и 600 г артиллерийского пороха

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Основанием для проведения обыска стало открытое в мае 2018 года уголовное производство по статье "Кража". Во время расследования выяснилось, что 39-летний мужчина может хранить большое количество боеприпасов.

11 июля в одном из гаражей по ул. Большая Деевская в ходе обыска сотрудники уголовного розыска с привлечением спецназовцев "Корда" обнаружили указанные боеприпасы. По словам мужчины, боеприпасы он привез из зоны боевых действий, где проходил службу.

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