В Одессе подросток взял папин BMW и врезался на нем в Tesla

17 июля, 2018, 10:26

В Одессе 14-летний парень, пока спал отец, взял у него авто BMW и на улице Люстдорфской врезался в припаркованное авто Tesla

Об этом сообщает Odessa.online.

После ДТП парень пытался скрыться с места происшествия, даже оставил на асфальте свою обувь. Рядом с поврежденным авто находилась еще одна Tesla, из которой выбежал водитель и задержал беглеца. В процессе погони он сделал несколько выстрелов в воздух.

На место ДТП вызвали родителей. Отец рассказал, что проснулся от сообщения об аварии и заявил, что не собирается выгораживать сына. Но заметил, что в происшествии виноват водитель Tesla, ведь он припарковал авто не по всем правилам.

Мать подростка вызвала скорую, парня госпитализировали с травмами грудной клетки.

За рулем поврежденного авто Tesla была девушка, на пассажирском сидении - ее пожилая родственница. На момент столкновения их не было в машине, но девушка получила травмы и была доставлена в больницу.