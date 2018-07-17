В Одессе подросток взял папин BMW и врезался на нем в Tesla
Об этом сообщает Odessa.online.
После ДТП парень пытался скрыться с места происшествия, даже оставил на асфальте свою обувь. Рядом с поврежденным авто находилась еще одна Tesla, из которой выбежал водитель и задержал беглеца. В процессе погони он сделал несколько выстрелов в воздух.
На место ДТП вызвали родителей. Отец рассказал, что проснулся от сообщения об аварии и заявил, что не собирается выгораживать сына. Но заметил, что в происшествии виноват водитель Tesla, ведь он припарковал авто не по всем правилам.
Мать подростка вызвала скорую, парня госпитализировали с травмами грудной клетки.
За рулем поврежденного авто Tesla была девушка, на пассажирском сидении - ее пожилая родственница. На момент столкновения их не было в машине, но девушка получила травмы и была доставлена в больницу.
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