В Киеве возле Ботанического сада произошла стрельба из-за терминала, - СМИ
Об этом сообщает Инторматор.
По информации, около 23:50 компания людей приехала на джипе, чтобы сделать покупки в магазине, который находится рядом с Ботаническим садом. Посетителей возмутило то, что не работал терминал, из-за чего начался скандал с продавцом.
"Постоянные покупатели вступились за кассира. Между компаниями начался словесный конфликт, переросший в драку. Прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на авто в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.
По данным полицейских с места происшествия, в результате конфликта пострадали 4 человека, которых забрали в больницу. Их жизни ничто не угрожает, а огнестрельные ранения никто из них не получил.
Позже джип стрелков нашли неподалеку от места происшествия, однако в нем уже никого не было.
- Напомним, в начале июля в селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла стрельба, в результате которой человек получил ранения.
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