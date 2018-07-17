В Киеве возле Ботанического сада произошла стрельба из-за терминала, - СМИ

17 июля, 2018, 09:30

В Киеве вечером 16 июля в районе Ботанического сада, на улице Тимирязевской, 1, произошел конфликт со стрельбой

Об этом сообщает Инторматор.

По информации, около 23:50 компания людей приехала на джипе, чтобы сделать покупки в магазине, который находится рядом с Ботаническим садом. Посетителей возмутило то, что не работал терминал, из-за чего начался скандал с продавцом.

"Постоянные покупатели вступились за кассира. Между компаниями начался словесный конфликт, переросший в драку. Прозвучало несколько выстрелов, после чего потенциальные покупатели скрылись на авто в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

По данным полицейских с места происшествия, в результате конфликта пострадали 4 человека, которых забрали в больницу. Их жизни ничто не угрожает, а огнестрельные ранения никто из них не получил.

Позже джип стрелков нашли неподалеку от места происшествия, однако в нем уже никого не было.