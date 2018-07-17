В Киеве три дня будут перекрывать движение в центре

17 июля, 2018, 09:05

В Киеве три дня - 24,27 и 28 июля временно перекроют движение в центре из-за мероприятия по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

24 июля с 12:00 до 13:00 на Андреевском спуске (от дома № 23 по ул. Владимирской), ул. Десятинной (от ул. Владимирской до пл. Михайловской), пл. Михайловской, ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской до ул. Костельной).

27 июля с 11:00 до 16:30 на ул. Трехсвятительской (от пл. Михайловской к пл. Европейской), ул. Крещатик (от ул. Михайловской к пл. Европейской), Владимирском спуске (от пл. Почтового к пл. Европейской), Парковой дороге (от аллеи Героев Крут до вул. Михаила Грушевского), ул. Михаила Грушевского (от ул. Шелковичной до пл. Европейской).

28 июля с 12:00 до 13:30 – на бульваре Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), ул. Владимирской (от дома № 56 до пл. Софийской), Владимирском проезде (от пл. Софийской до пл. Михайловской).