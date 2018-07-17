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В Киеве полиция задержала мужчину, который "заминировал" станцию метро "Левобережная"

Полиция столичного метрополитена задержала мужчину за анонимное "минирование" подземки

Правонарушитель, который позвонил в полицию и сообщил о заложенной взрывчатке на станции метро "Левобережная", задержан правоохранителями, сообщает пресс-служба столичной полиции.

Как признается сам подозреваемый, он совершил это из хулиганских побуждений. За неудачную "шутку" злоумышленник может провести за решеткой около 6 лет.

После полученного сообщения о взрыве специалисты профильных служб проверили станцию подземки и не обнаружили ни одного опасного предмета. В свою очередь, благодаря оперативной работе полиции удалось быстро "вычислить" анонима.

В результате розыскных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого - мужчину, 1958 года рождения, место жительства которого зарегистрировано во Львове.

Правонарушитель в последнее время проживал на территории столицы. Уже установлено, что он и ранее имел судимость за "минирование" других объектов, рассказал врио начальника управления полиции в метро Ростислав Падалко. Решается вопрос по поводу избрания задержанному меры пресечения в виде содержания под стражей.

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