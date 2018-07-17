В Харькове выпускница отправляла на ВНО своих "двойников"

17 июля, 2018, 14:20

В Харькове абитуриентка пыталась пройти Внешнее независимое оценивание, послав на экзамены своих "двойников"

Об этом сообщает 057 со ссылкой на директора Харьковского регионального центра оценивания качества образования Александра Сидоренко.

"Абитуриентка наняла для этого несколько выпускниц местной школы - подобрала по сходству, "наштукатурилась" и вперед. И произошло то, что и должно было произойти - подставу распознали на пункте ВНО. Надеемся, конечно, что Украинский центр согласится с нашим предложением по отмене результатов этого абитуриента", - сказал Сидоренко.

Он также добавлял, что девушка нашла на каждый экзамен отдельного двойника.