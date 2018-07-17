В Харькове не охраняли танки, которые увидели блогеры, – "Укроборонпром"
Об этом сообщает "Укроборонпром".
"По состоянию на сегодня, соглашения между предприятиями концерна и Минобороны по ответственному хранению этого имущества не заключены", - говорится в сообщении концерна.
При этом "Укроборонпром" утверждает, что "неоднократно принимались меры для упорядочения этого вопроса".
Отмечается, что, согласно законодательным нормам, предприятия концерна не имеют полномочий на ответственное хранение имущества Минобороны и, соответственно, на финансирование расходов на его хранение.
"Сейчас" Укроборонпромом "проводится расследование о состоянии охраны периметра предприятия", - утверждают в концерне и обещают сообщить о результатах расследования.
Кроме того, в сообщении технику, которую сняли блогеры, называют "избыточным имуществом Министерства обороны", которое принадлежит Вооруженным силам.
- Ранее сообщалось, что в Харькове двое блогеров беспрепятственно проникли на территорию якобы танкового состава ВСУ, в котором находились сотни списанных и десяток новых танков. В видео говорится, что состав техники расположен в 500 метрах от железнодорожной станции Харьков-Сортировочный, где начинается территория Харьковского бронетанкового завода. Позже Нацполиция открыла производство по этому поводу.
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