В камере политзаключенного Эмира-Усеина Куку установили видеонаблюдение, - адвокат

17 июля, 2018, 08:18

Удерживаемый в СИЗО Ростова-на-Дону крымский политзаключенный Эмир-Усеину Куку, который держит голодовку 21-й день, находится под постоянным видеонаблюдением

Об этом сообщил его адвокат Серий Локтев, передает Общественное радио.

"Согласно процедуре, его поместили в одиночную камеру под постоянное видеонаблюдение. Физического, психологически давления не оказывалось, по крайней мере мне он об этом не говорил. Медперсонал достаточно лояльно относится и пытается отговорить его от голодовки. Никаких угроз, давления, по крайней мере со стороны медперсонала в СИЗО4 - нет, со слов Эмира", — отметил адвокат.

Эмир-Усеину Куку, несмотря на слабость, отказывается принимать раствор глюкозы, рассказал адвокат.

"У него слабость, потому что он голодает уже 20 дней. У него болевые неприятные ощущения в области печени, поджелудочной железы, селезенки. Он категорически отказывается от глюкозы, то есть от физраствора, в состав которого входит глюкоза, потому что, если он начнет принимать этот препарат внутривенно, то, как он объясняет, ему могут сказать, что это лечебное голодание", — сообщил адвокат.

Эмир-Усеину Куку объявил бессрочную голодовку 26 июня в знак солидарности с другими политзаключенными.

Напомним, Эмир-Усеину Куку был задержан 11 февраля 2016 года во время массовых обысков и задержаний в Крыму.

В июле 2016 года помещен в спецблок СИЗО как "опасный подследственный". Позже был также обвинен в подготовке "насильственного захвата власти".

В декабре 2017 года его этапировали из Крыма в Ростов-на-Дону.

Эмир-Усеину арестован по подозрению в участии в деятельности "Хизб ут-Тахрир" (исламской партии, которая свободно работает в Украине и Европе, а также в большинстве стран мира, и считается запрещенной в России).

10 июля адвокат Эмир-Усеина пытался встретиться со своим подзащитным, однако в СИЗО сообщили, что его вывезли в неизвестном направлении. Однако 11 июля стало известно, что политзаключенного отвозили на медосвидетельствование.

За 16 дней голодовки Эмир потерял 9 кг.