В Днепре житель Луганска изнасиловал и ограбил 17-летнюю девушку

17 июля, 2018, 12:50

В Днепре вечером 15 июля за помощью к полицейским обратилась 17-летняя девушка, которая рассказала, что ее изнасиловали и ограбили

Об этом сообщает Информатор.

Всю ночь правоохранители искали мужчину, причастного к этому преступлению, и около 3 утра подозреваемого удалось задержать возле железнодорожного вокзала, когда он пытался покинуть город.

Девочка рассказала, что познакомилась с этим мужчиной около 23:00 на одной из остановок общественного транспорта в АНД районе Днепра. Он сказал, что уже долго ждет такси, и предложил провести ее домой. Не почувствовав опасность, девочка согласилась и пошла вместе с незнакомцем. Найдя безлюдное место, мужчина изнасиловал девочку и забрал у нее телефон, цепочку и другие ценные вещи, после чего скрылся.

Оставшись без телефона, девочка начала искать случайных прохожих и просить у них телефон, чтобы позвонить в полицию. На помощь к ней направили патрульный экипаж. Полицейские опросили потерпевшую и узнали приметы, по которым можно опознать преступника.

Приметы разыскиваемого мужчины полицейские передали и таксистам. Оказалось, что подозреваемый сел в такси и направился в сторону железнодорожного вокзала. Таксист передал информацию правоохранителям и те прибыли на место.

Мужчина, подозреваемый в изнасиловании 17-летней девушки, оказался 35-летним жителем Луганска, который собирался покинуть Днепр этой ночью. На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы, а подозреваемого доставили в Амур-Нижнеднепровское отделение полиции.