В Днепре неизвестные с травматами и битами напали на коммунальщиков, сносивших МАФы

17 июля, 2018, 18:07

В Днепре во время демонтажа 28 незаконных МАФов неизвестные напали на коммунальщиков и правоохранителей

Мужчины подожгли шины и бросались камнями, сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Решение демонтировать МАФы приняли за отсутствие необходимых разрешений у их владельцев. За семь дней им отправили официальные сообщения. Владельцы освободили МАФы от товара, однако заниматься их уничтожением не захотели.

При демонтаже неизвестные напали на коммунальных работников с битами и камнями. Позже они подожгли шины и построили баррикады.

"Сначала они захватывают городскую землю, узаконивают через купленные решение суды, не платят ни копейки в бюджет, затем устраивают митинги, дерутся с муниципалами, жгут шины, стреляют из травмата", - написал на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, задержали митинговавших и доставили их в местное отделение полиции. После прекращения пикета коммунальные работники снесли МАФы. На их месте городские власти планируют обустроить сквер.