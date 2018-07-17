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В Днепре неизвестные с травматами и битами напали на коммунальщиков, сносивших МАФы

В Днепре во время демонтажа 28 незаконных МАФов неизвестные напали на коммунальщиков и правоохранителей

Мужчины подожгли шины и бросались камнями, сообщает пресс-служба городского совета Днепра.

Решение демонтировать МАФы приняли за отсутствие необходимых разрешений у их владельцев. За семь дней им отправили официальные сообщения. Владельцы освободили МАФы от товара, однако заниматься их уничтожением не захотели.

При демонтаже неизвестные напали на коммунальных работников с битами и камнями. Позже они подожгли шины и построили баррикады.

"Сначала они захватывают городскую землю, узаконивают через купленные решение суды, не платят ни копейки в бюджет, затем устраивают митинги, дерутся с муниципалами, жгут шины, стреляют из травмата", - написал на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

Сотрудники правоохранительных органов, прибывшие на место происшествия, задержали митинговавших и доставили их в местное отделение полиции. После прекращения пикета коммунальные работники снесли МАФы. На их месте городские власти планируют обустроить сквер.

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