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В Беларуси осудили блогера, работавшего в Украине

В Беларуси приговорили к 4 годам колонии-поселения журналиста и блогера Дмитрия Галка, который в последнее время жил и работал в Украине, освещал события на Донбассе

Об этом сообщает "Наша Нива".

Журналиста освободили в зале суда. Пока он под подпиской о невыезде. К месту отбывания наказания его отправят позже.

Один день пребывания под стражей засчитывается за два дня колонии-поселения. Галка находился под стражей с апреля.

Его обвиняли в насилии в отношении милиционера. Сам журналист вину не признал. Он заявил, что приговором недоволен, считает, что справедливо было бы его оправдать.

"Я все равно фактически буду сидеть в 1,5 тыс. километров от семьи и маленького сына. Они надеются, что меня отправят на "химию" (колония-поселение) и об этом деле все забудут. Если бы я сел в колонию, обо мне бы помнили", - говорит Галка.

В ноябре 2017 Галка получил штраф за нецензурную брань в общественном месте - во время празднования дня рождения его сына. Правоохранители утверждали, что Галка толкал их, бил по рукам, в драке якобы принимал участие его сын. После этого Галка вместе с сыном уехал в Украину, где живет его нынешняя жена.

Весной 2018 Галка поехал в Минск. Его задержали 22 апреля на белорусско-украинской границе.

Прокуратура Беларуси просила суд в Минске осудить Галку к трем годам заключения.

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