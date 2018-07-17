В Афганистане смертник "Исламского государства" устроил взрыв, 20 погибших

17 июля, 2018, 21:21

На севере Афганистана в результате атаки смертника террористической группировки "Исламское государство" погибло 20 человек, включая командира "Талибана"

Об этом сообщает AP со ссылкой на руководителя полиции афганской провинции Сари-Пуль Абдул Кайюм Бакизой.

Так, по словам Бакизоя, нападение произошло во время встречи старейшин села с представителями "Талибана".

Как отмечается, в течение последних дней на севере Афганистана идут ожесточенные бои между террористическими группировками "ИГ" и "Талибан". По данным Бакизоя, обе стороны потеряли за этот период более 100 боевиков.