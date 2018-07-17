Ученые обнаружили под землей более 4 миллиардов тонн алмазов

17 июля, 2018, 12:10

Используя звуковые волны, ученые обнаружили гигантские залежи алмазов, расположенных глубоко под земной поверхностью. Их общая масса оценивается в более чем четыре миллиарда тонн

Об этом свидетельствует новое исследование, опубликованное группой исследователей из Массачусетского технологического института, сообщает ScienceAlert.

"Это показывает, что алмаз, возможно, не является экзотическим минералом, и геологически достаточно распространен", - сказал Ульрих Фаул, научный сотрудник МИТ. "Мы не можем добраться к ним, но, тем не менее, там больше алмазов, чем мы когда-либо думали".

По данным Массачусетского технологического института, бриллианты находятся в подземных скальных образованиях, которые называются кратономы, имеют форму перевернутых гор, лежат в центре тектонических плит планеты и могут растягиваться на 322 километра (200 мили) по Земле. По оценкам исследователей, нижние участки этих кратонов или корней могут состоять из алмазов на 1-2% .

Чтобы заглянуть под землю, ученые используют звуковые волны. В отличие от света, звук проходит через камень и, слушая его, ученые узнают о строении внутренностей Земли. Обычно эти звуки приходят от землетрясений или вулканических взрывов и, изучая сейсмические волны, ученые могут определить, какие материалы находятся под землей.

Именно с помощью такого метода ученые изучали странную аномалию, которая происходит, когда сейсмические волны проходят сквозь кратоны. Из-за их плотности звуковые волны проходят через кратоны гораздо быстрее, чем большинство других пород.

С помощью компьютерных моделей ученые сравнили распространение звука в разных породах, и только одна симуляция совпала с уже полученным результатом. Такая скорость могла достигаться лишь в том случае, если кратоны состоят не только из камня, но и алмазов, содержание которых должно быть как минимум на уровне 1-2%.