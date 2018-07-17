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Турецкого телепроповедника обвинили в педофилии

Сотрудники правоохранительных органов Турции расследуют уголовное дело, возбужденное в отношении телепроповедника Аднана Октара, которого подозревают в сексуальном насилии над членами созданной им секты

Среди пострадавших оказались десятки детей, а также женщины, которых Октар заставлял ложиться под нож пластического хирурга, чтобы приобрести "кошачью" красоту, сообщает NEWSru Israel.

45 человек, в том числе 17 детей, подали заявления в полицию, обвинив проповедника в преступлениях. Аднан Октар подозревается в организации секты, финансовых махинациях и сексуальном насилии.

Проповедник и 189 его последователей были задержаны 11 и 12 июля в ходе масштабной операции, которая проводилась одновременно в пяти областях Турции. Еще 45 человек находятся в розыске. Среди задержанных оказался ближайший помощник Октара Таркан Явас и нейрохирург Октар Бабуна.

Суд наложил арест на собственность подозреваемых. В ходе обысков обнаружены и изъяты 70 единиц оружия, три тысячи патронов, 400 флеш-карт, крупные денежные суммы и старина, для вывоза которых понадобилось шесть грузовиков.

Известно, что Октара постоянно окружали молодые женщины, которых он называл "кошечками". У всех у них были светлые волосы, узкая талия, одинаковая форма лица и разрез глаз, скулы, выступающие, пухлые губы. Выяснилось, что женщинам пришлось пройти через пластические операции, чтобы получить идеальную с точки зрения лидера секты внешность.

Самой младшей из известных полиции жертв проповедника во время изнасилования было 11 лет. В секту ее привела мать. Женщина, имя которой не разглашается, также находится под следствием. Женщин, которые принимали решение покинуть секту, заставляли отказаться от этого. Их подвергали избиениям и издевательствам : например, их брили наголо, а также сбривали им брови.

До недавнего времени Октар вел телевизионное шоу, в котором танцы перемежалися теологическими дискуссиями. Октар и сам принимал участие в танцах вместе со своими "кошечками", а также пел вместе с мужчинами-сектантами, которых он называл своими "львами".

Однако в феврале 2018 года медіарегулятор приостановил выход программы под предлогом того, что шоу Октара якобы нарушает права женщин и принцип гендерного равенства.

В 2006 году Октар под псевдонимом Харун Яхья издал книгу "Атлас вселенной", в которой выступил с обвинениями в адрес эволюционной теории Дарвина. По мнению Октара, именно дарвинизм привел к глобальному терроризму. На веб-сайте проповедника сказано, что он написал более 300 книг, которые были переведены на 73 языка.

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