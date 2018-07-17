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Синоптик рассказала, какой будет погода в течение недели. А кот подмигнул

В течение текущей недели в Украине ожидаются грозовые дожди и прохладная погода

Об этом сообщила в эфире Еспресо.TV.

"В Украине проходят локальные дожди, которые порой превращаются в сильные ливни с грозами и шквалистым усилением ветра. Сегодня, завтра и послезавтра погоду Украины будет определять циклон, поэтому в большинстве областей ожидаются дожди с грозами, которые снизят температуру воздуха: в большинстве областей ожидается +20...+26°C. На юге сегодня без существенных осадков", - рассказала госпожа Диденко.

В Киеве погоду также будет определять циклон, поэтому ожидаются дожди. Температура воздуха составит +21...+23°C. Температура начнет повышаться с четверга, но до конца недели в Киеве и по всей Украине будет доминировать влажная воздушная масса.

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