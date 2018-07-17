Супрун уволила ректора Одесского медуниверситета, который был главой масонской ложи

17 июля, 2018, 14:47

И. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун подписала приказ об увольнении с должности ректора Одесского национального медицинского университета почетного гражданина Одессы Валерия Запорожана

Об этом сообщает одесское издание "Думская".

В приказе об увольнении говорится, что Запорожана уволили за "однократное грубое нарушение трудовых обязанностей, определенных контрактом."

Почетный гражданин Одессы Валерий Запорожан занимал должность ректора ОНМУ с 1994 года. Он является доктором медицинских наук, профессором, академиком Национальной академии медицинских наук Украины, кавалером ордена "За заслуги" всех трех степеней, автором научных трудов по гинекологии, генетике, исследованию стволовых клеток, ВИЧ и других.

В 1998-2001 годах Запорожан был главой и Великим мастером Великой масонской ложи Украины.