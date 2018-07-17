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Суд закрыл дело против Денисовой по поводу конфликта интересов


фото: Facebook
Печерский райсуд Киева закрыл дело о конфликте интересов уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой при назначении ее на должность омбудсмена

Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда города Киева.

Согласно протоколу об админнарушении Денисова, будучи народным депутатом, 15 марта принимала участие в обсуждении и голосовании за свою кандидатуру на должность омбудсмена.

В частности, после завершения выступления Денисова заявила: "Я рассчитываю на вашу поддержку".

"Достоверно предусматривается, что ЛИЦО_2 (Денисова, - ред.) во время непосредственного участия в обсуждении и в голосовании по вопросу... по поводу назначения ее на должность Уполномоченного ВР по правам человека не приняла меры по недопущению возникновения реального конфликта интересов”, – говорится в материалах суда.

По мнению НАПК, Денисова имела "частный интерес, связанный ... с карьерным ростом, неимущественным интересом, обусловленным полномочиями и особым статусом должности" омбудсмена.

Одновременно Денисова и ее защитник заявляли в суде об отсутствии в действиях омбудсмена состава админнарушения и просили производство по делу закрыть.

Судья закрыл производство по делу "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

Напомним, НАПК установило, что Денисова как народный депутат 15 марта несмотря на "конфликт интересов" принимала участие в обсуждении и голосовании в парламенте за повестку о назначении ее на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

Этим она, по мнению агентства, нарушила требования по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, установленные статьей 28 закона "О предотвращении коррупции".

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