Северная Корея вернет США останки 50 американских военных

17 июля, 2018, 16:59

Северная Корея в ходе переговоров с представителями США согласилась передать останки до 55 американских солдат, погибших во время Корейской войны

Об этом сообщает Yonhap.

Накануне американские и северокорейские официальные лица провели переговоры в демилитаризованной зоне в Пханмунджоми. Результатом встречи стало соглашение о передаче останков до 55 солдат, что станет первой репатриацией погибших в Корейской войне с 2007 года.

По данным газеты Минобороны США Stars & Stripes, американская делегация вывезет останки 27 июля или на авиабазу Осан в Южной Корее, или на Гавайи. Дата может измениться, поскольку обе стороны еще будут согласовывать детали.

Отметим, 27 июля будет ровно 65 лет со дня подписания перемирия, которое положило конец активным боевым действиям в рамках Корейской войны 1950-1953 годов.