СБУ разоблачила мужчину, который пытался продать 3 кг ртути

17 июля, 2018, 21:00

На Черкасщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Уманского района во время попытки продажи трех килограммов ртути

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник пытался реализовать высокотоксичное химическое вещество первого класса опасности - ртуть металлическую. За баллон с почти тремя килограммами ртути он планировал получить двенадцать тысяч гривень.

Правоохранители задержали продавца возле одного из кафе Умани во время получения средств за химвещество. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления по статье "Незаконное производство, приобретение, перевозка, сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ", решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие, во время которого устанавливается происхождение ртути.