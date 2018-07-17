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СБУ разоблачила мужчину, который пытался продать 3 кг ртути

На Черкасщине сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Уманского района во время попытки продажи трех килограммов ртути

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что злоумышленник пытался реализовать высокотоксичное химическое вещество первого класса опасности - ртуть металлическую. За баллон с почти тремя килограммами ртути он планировал получить двенадцать тысяч гривень.

Правоохранители задержали продавца возле одного из кафе Умани во время получения средств за химвещество. Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления по статье "Незаконное производство, приобретение, перевозка, сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ", решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Продолжается досудебное следствие, во время которого устанавливается происхождение ртути.

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