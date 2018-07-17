Российский миллиардер перечислил противникам переименования Македонии $350 тыс. на протесты

17 июля, 2018, 22:27

Российский миллиардер греческого происхождения Иван Саввиди перечислил противникам переименования Македонии в Северную Македонию до 350 тысяч долларов для организации июньских протестов в этой стране

Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на информацию, полученную от министерства внутренних дел республики.

Получателями средств от владельца ростовской "Группы Агроком" и греческого клуба ПАОК (Салоники) были македонские политики и чиновники, а также радикальные фанаты футбольного клуба "Вардар".

Получатели, что подтвердили переводы, были группой футбольных хулиганов, связанных с фан-клубом футбольной команды "Вардар". Эти же люди принимали участие в насильственных протестах в Скопье, десять из них были арестованы. Один из хулиганов подтвердил журналистам, что группа получила наличные от Саввиди.

ФК "Вардар" принадлежит другому ростовскому бизнесмену - Сергею Самсоненко, который сейчас живет в Македонии.

В пресс-службе "Группы Агроком" категорически опровергли информацию о причастности Саввиди к спонсированию протестов в Македонии и заявили о намерении подать в суд на ВuzzFeed.

Между тем, по данным OCCRP, Россия пытается влиять не только на граждан Македонии в этом вопросе, но и на представителей Греции. Именно с нежеланием допустить вхождение Македонии в НАТО организация связывает историю с недавней высылкой российских дипломатов из Афин.