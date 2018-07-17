Российский миллиардер перечислил противникам переименования Македонии $350 тыс. на протесты
Об этом сообщает BuzzFeed со ссылкой на информацию, полученную от министерства внутренних дел республики.
Получателями средств от владельца ростовской "Группы Агроком" и греческого клуба ПАОК (Салоники) были македонские политики и чиновники, а также радикальные фанаты футбольного клуба "Вардар".
Получатели, что подтвердили переводы, были группой футбольных хулиганов, связанных с фан-клубом футбольной команды "Вардар". Эти же люди принимали участие в насильственных протестах в Скопье, десять из них были арестованы. Один из хулиганов подтвердил журналистам, что группа получила наличные от Саввиди.
ФК "Вардар" принадлежит другому ростовскому бизнесмену - Сергею Самсоненко, который сейчас живет в Македонии.
В пресс-службе "Группы Агроком" категорически опровергли информацию о причастности Саввиди к спонсированию протестов в Македонии и заявили о намерении подать в суд на ВuzzFeed.
Между тем, по данным OCCRP, Россия пытается влиять не только на граждан Македонии в этом вопросе, но и на представителей Греции. Именно с нежеланием допустить вхождение Македонии в НАТО организация связывает историю с недавней высылкой российских дипломатов из Афин.
- Греция и Македония 17 июня подписали соглашение об изменении названия бывшей югославской республики на Республику Северная Македония. Соглашение открывает путь вступления в НАТО и ЕС для бывшей югославской республики и положит конец 27-летнему спору между двумя странами.
- Однако президент Македонии Джорге Иванов настаивает на том, что он не подпишет соглашение с Грецией об изменении названия своей страны, даже после того, как парламент уже второй раз ратифицировал документ.
- Премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил, что греческие бизнесмены, связанные с Россией, финансируют подготовку к насильственным акциям во время референдума в Македонии.
Читайте также
-
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-
-
Читайте также
-
13 июля, 2018 Кто виноват в туристическом коллапсе
-
-